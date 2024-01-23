عميد الطب البيطري الأسبق: هذه العلامة دليل على إصابة الدواجن بالجدري

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن جلد الدواجن أحيانًا يكون ملتهب ويميل إلى اللون الأحمر، وهذا دليل على إصابة الدواجن ببعض الأمراض، كما أن ريش الدواجن يجب أن يكون في اتجاه واحد، وإذا كان منفوش وفي عدة اتجاهات فهذا دليل على أن الدواجن مريضة، وعلى ربة المنزل أن تستبعد مثل هذه الدواجن من الشراء.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن ربة المنزل عليها أن تفحص الدواجن قبل شرائها بشكل كامل سواء عرف الدواجن أو الأعين، أو الريش، مشددًا على ضرورة أن يكون عُرف الدواجن وردي وألا يكون باهتًا، لأن اللون الباهت دليل على إصابة الدواجن بالأنيميا.

وأشار إلى أن الدواجن قد تُصاب بالحُمى، مثل وجود بثور على جلد الدواجن ووجود إفرازات، فهذا دليل على إصابة الدواجن بالجدري، وفي هذه الحالة يجب الابتعاد عن مثل هذه الدواجن.



