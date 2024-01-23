الحوثيون يتحدون الولايات المتحدة وبريطانيا.. الميليشيا اليمنية: العدوان الأمريكي البريطاني لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار شعبنا للقيام بمسؤولياته تجاه المظلومين في غزة

قال الحوثيون، إنهم سيواصلون هجومهم على السفن في البحر الأحمر، على الرغم من تكثيف الضربات الجوية الأمريكية على الجماعة المدعومة من إيران.

وقال محمد البخيتي، عضو المجلس الحاكم لجماعة الحوثي، مساء الاثنين، بعد فترة وجيزة من الجولة الأخيرة من الغارات الجوية، إن "العدوان الأمريكي البريطاني لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار اليمن على القيام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه المظلومين في غزة".

وقال البنتاجون، إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في وقت متأخر من يوم الاثنين ضد ثمانية مواقع في اليمن، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض تابع للحوثيين بالإضافة إلى قدرات الصواريخ والمراقبة التي تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر.

هذه هي المرة الثامنة خلال أسبوعين تقريبًا التي تضرب فيها الولايات المتحدة أهدافًا للحوثيين، مما يؤكد صحة الاقتراحات الأسبوع الماضي بأن إدارة بايدن ربما تستعد لحملة واسعة النطاق وطويلة ضد "البطاقة الجامحة" لإيران في حربها ضد مصالح الولايات المتحدة.

ولقد أوضحت إيران أن هدفها النهائي هو "طرد" الأمريكيين من الشرق الأوسط وملء فراغ السلطة الناتج عن ذلك. في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد ساعات من الغارة الجوية على الحوثيين في اليمن، هدد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان مرة أخرى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذه المرة على الأراضي الأمريكية.

وقال أمير عبد اللهيان لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة: "لقد بعثنا برسالة جدية إلى الأمريكيين، نحذرهم فيها من أن ما فعلوه مع المملكة المتحدة في مهاجمة مناطق معينة في اليمن يعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر". في اجتماعات الأمم المتحدة. "هذا تكثيف للحرب."

ويبدو أن إيران والولايات المتحدة تسيران على مسار تصادمي، على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن النظام الإيراني وإدارتي بايدن يفضلان تجنب المواجهة المباشرة.

يوم الاثنين، قال قائد كبير في البحرية الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي بدأت ردًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة في منتصف أكتوبر.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، رئيس الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية: "ما سأقوله هو أنه من الواضح أن إيران تمول، وتوفر الموارد، وتوفر الإمدادات والتدريب.

وقال إن الهجمات المرتبطة بإيران تجاوزت الخليج الفارسي لتصل إلى المياه عبر الشرق الأوسط.