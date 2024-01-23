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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. الرأس الأخضر يهزم المغرب ويتأهل لنصف النهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق منتخب الرأس الأخضر  الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 22/31 في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في الدور ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا بالقاهرة،  ليتأهل لنص نهائي البطولة والتأهل إلى بطول  العالم المقبل،  خاصة وأن اللوائح تنص على تأهل المنتخب الفائز بالبطولة إلى أولمبيا باريس والمنتخبات الأربعة الأولى لكأس العال  .

ويتأهل إلى بطولة العالم للمرة الثانية بعد الفوز على المغرب في هذا  بعد أن  تصدر المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية و رواندا و زامبيا واستطاع أن يحقق الفوز بثلاث مباريات و تصدر بالعلامة الكامله ليتقابل مع منتخب المغرب للمره الرابعة.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الانحولي مساء اليوم على صالة استاد القاهرة في ربع نهائي البطولة في رحلة الدفاع عن اللقب.

الرأس الأخضر منتخب المغرب افريقيا لكرة اليد