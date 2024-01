مكتبة الإسكندرية تعلن عن خصم 75% على مطبوعاتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها اليوم، عن تقديم خصم مميز لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 المنعقد خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

وأضاف أن المكتبة تقدم خصم يصل من 20% إلى 75% على مطبوعاتها، ينتهي هذا الخصم بانتهاء فترة إنعقاد المعرض.

وأفاد البيان بأن المكتبة من خلال الجناحين تستعرض أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية التي تتميز بالتنوع والتعددية في مختلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية، من أبرزها: كتاب "فنار الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع التي أعيد اكتشافها"، من تأليف جان-إيف أمبرور وترجمة رانيا فتحي ورانية عز العرب، مراجعة علمية عماد خليل وصبحي عاشور، وكتاب "Atlas of El-Nozha Gardens Complex Plants"، وهو أحد مخرجات مبادرة «الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام إنساني» للشباب التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية ووزارة البيئة المصرية، الإشراف العام للدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتأليف د. ايمان نور؛ مدرس علم النبات والأحياء الدقيقة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وكتاب "The history of The British in Alexandria"، تأليف الدكتورة كارول إسكوفى والمقدمة كتبها السير جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة السابق، وكتاب "الهيروغليفية المصرية للمبتدئين" فهو صادر عن مشروع مكتبة الإسكندرية للترجمة، تأليف بيل مانيللي، وترجمة د. أحمد منصور و د. عزة عزت، المراجعة العلمية د. أحمد حمدي عبد المنعم، وكتاب "ماكس هرتس باشا ولجنة حفظ الآثار العربية"، وهو تأليف إستيفان أورموش، ترجمة الأستاذ الدكتور مصطفى رياض، دراسة وتعليق الدكتور حسام عبد الباسط، وغيرها من العديد من الإصدارات.

وجديرٌ بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تولي مساحة كبيرة من اهتمامها بإصداراتها الدورية من أبرزها سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كافة فروع المعرفة الإنسانية على نحو مبسط وسهل وجذاب انطلاقًا من دور المكتبة المعرفي والتنويري، من خلال نشر رسالة مصر الخالدة عبر الزمان والمكان، وتستهدف من خلالها الأجيال الجديدة من النشء والشباب في مصر والعالم العربي لحثهم علي القراءة والاطلاع، ومجلة "ذاكرة العرب"، وهي دورية علمية مُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبلدان العربية والإسلامية، وتهدف إلى التأكيد على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، وتقبل المجلة الأبحاث المنشورة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية وتصدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع «ذاكرة العرب» بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومجلة "ذاكرة مصر" التي تُعنى بالتراث والهوية والتاريخ الوطني المصري، وسلسلة "مراصد" المتخصصة في علم الاجتماع الديني، و"أوراق" التي تتخصص في الدراسات المستقبلية، فضلاً عن حولية "أبجديات" التي تضم أبحاثًا علمية محكمة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة "كراسات قبطية" المهتمة بالتراث القبطي، وكذلك سلسلة "روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي" الصادرة من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.