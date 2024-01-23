ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: الشعب المصري يكتب تاريخًا جديدًا بتحقيق حلم محطة الضبعة النووية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره ببدء مراسم صب خرسانة قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، قائلًا: "أفتخر بمشاركة الفرحة مع المتواجدين".

وأشار السيسي في كلمته خلال بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، إلى أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا اليوم أمر مهم.

وأضاف "السيسي"، أن الشعب المصري يكتب تاريخًا جديدًا عبر تحقيق حلم محطة الضبعة النووية.

وتابع، “نحقق الأحلام لجميع المصريين لتكون محطة الضبعة محطة سلمية ساعية لتشكيل مستقبل لمصر”، موضحًا: "الحدث يعد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الروسية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة الضبعة النووية فلاديمير بوتين الشعب المصرى العلاقات الثنائية المصرية الروسية