الرئيس السيسي: الشعب المصري يكتب تاريخًا جديدًا بتحقيق حلم محطة الضبعة النووية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره ببدء مراسم صب خرسانة قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، قائلًا: "أفتخر بمشاركة الفرحة مع المتواجدين".

وأشار السيسي في كلمته خلال بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، إلى أن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا اليوم أمر مهم.

وأضاف "السيسي"، أن الشعب المصري يكتب تاريخًا جديدًا عبر تحقيق حلم محطة الضبعة النووية.

وتابع، “نحقق الأحلام لجميع المصريين لتكون محطة الضبعة محطة سلمية ساعية لتشكيل مستقبل لمصر”، موضحًا: "الحدث يعد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الروسية".