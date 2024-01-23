مسجلا 3700 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى تاريخي جديد

عاد الذهب المحلي إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة في ظل تداول الدولار في السوق الموازي عند مستويات تاريخية، هذا بالإضافة إلى تزايد التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حالياً لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج إقراض مصر.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3660 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى . يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 60 جنيها حيث أغلق عند أعلى مستوى تاريخي 3660 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3600 جنيه للجرام.

الارتفاع الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل استمرار تداول الدولار في السوق الموازي عند مستويات قياسية وبالتالي ارتفاع سعر الدولار التحوطي أو دولار الصاغة إلى مستويات تاريخية تسبب معه ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى تاريخي جديد.

مع استمرار أزمة شح العملة الأجنبية في مصر تتزايد التوقعات أن البنك المركزي المصري سيلجأ إلى خفض سعر الصرف أو تعويم العملة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة إجراء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج إقراض مصر 3 مليارات دولار.

التوقعات تشير أن نجاح مصر في التفاوض مع الصندوق سيعمل على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر بما قد يصل إلى 6 مليارات دولار، ولكن قد يكون للصندوق طلبات في المقابل متمثلة في استمرار عمليات بيع الأصول إلى جانب المرونة في سعر الصرف.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الأونصة العالمية اليوم على حساب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، ولكن تبقى حركة الذهب عرضية ويشهد تذبذب في ظل انتظار الأسواق لحافز جديد لحركة الذهب، وقد يأتي هذا من البيانات الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع.

من جديد عادت أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع وتسجيل مستوى تاريخي جديد وذلك بعد التصحيح السلبي الذي شهده خلال الأيام القليلة الماضية، يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تداول الدولار في السوق الموازي عند مستويات تاريخية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي.

يستمر سعر الأونصة العالمية في التذبذب بين مستوى الدعم 2015 ومنطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار للأونصة، وذلك في ظل حيادية مؤشرات الزخم الفنية وعدم وضوح اتجاه حاليا بالنسبة للذهب ليبقى يتداول في نفس النطاق حتى يتمكن من كسر أي من المستويات السابقة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفعت أسعار الذهب المحلي يوم أمس ليسجل مستوى تاريخي جديد عند 3660 جنيها للجرام عيار 21، وذلك بعد أن جمع الذهب زخم إيجابي من التصحيح الأخير ليعود ويستكمل ارتفاعه ويستهدف حالياً المستوى 3700 جنيه للجرام.

الاتجاه لا يزال نحو صعود أسعار الذهب في ظل استمرار الظروف الحالية في الأسواق دون تغير، ليستمر في تسجيل مستويات تاريخية جديدة والدخول في تصحيح سلبي محدود وسريع ليعطي فرصة للشراء.