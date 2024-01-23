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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مشاهد التجويع بغزة بلغت مستويات غير مسبوقة

غزة
غزة
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قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن سكان قطاع غزة يتعرضون لسياسة التجويع الحاد، وتحديدا في شمال غزة، موضحا أن مشاهد التجويع بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد وفيات لأطفال من الجفاف ومرضى لا يستطيعون تلقي الرعاية الأولية، متابعا أن  الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى ناصر الذي يخدم سكان جنوب قطاع غزة.

كما لفت رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالأمس القاء قذائف على مئات المواطنين الذين تجمعوا باتجاه جنوب غرب غزة لاستقبال بعض شاحنات الغذاء.

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