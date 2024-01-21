رئيس وزراء سلوفاكيا قبل لقاء رئيس الحكومة الأوكرانية: نعارض انضمام كييف للناتو

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إنه سيعلن "معارضة" بلاده لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال المقرر عقده في 24 يناير في أوجهورود.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن فيكو قوله إنه "على وجه الخصوص، ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وسيستخدم حق النقض (الفيتو) ويمنعها"، معتبرة أن انضمامها "سيكون بمثابة الأساس لحرب عالمية ثالثة".

ووعد روبرت فيكو بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أوجهورود (غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا). وأكد - مجددا - أن سلوفاكيا لن تقدم أسلحة لأوكرانيا على مستوى الحكومة.

وفي الوقت نفسه، قال إنه لا توجد عقبات أمام إمدادات الأسلحة التجارية.

وأعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال مؤخرا أنه سيجتمع في الأسابيع المقبلة مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لمناقشة العقبات التي تعترض تنفيذ برنامج" مرفق أوكرانيا".