مديرية الصحة بالإسكندرية تشارك في ورشة عمل لبحث شئون ورعاية اللاجئين

شاركت مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية في فعاليات ورشة عمل ختامية بعد سلسلة من ورش العمل المثمرة لبرنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد) والتى تهدف لرفع الوعي بشئون اللاجئين في مصر والرعاية الصحية المقدمة لهم.

تمركزت ورشة العمل على ثلاث محاور أساسية؛ الرعاية الصحية و القوى العاملة و تمكين المرأة، وأكدت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية على أن كل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف و يمكنه الحصول على الخدمات المتاحة في الدولة، و يَسْري ذلك على إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية في الوحدات الصحية و المراكز الطبية و المستشفيات الحكومية حيث ترحب مصر بضيوفها متى احتاجوا إلى خدماتها.

وفي نهاية ورشة العمل تم الخروج بالتوصيات المختلفة والتي منها إعادة تعريف الفرق بين اللاجئ و الأجنبي، ووضع إستراتيجية مستدامة للتعامل مع اللاجئين على أرض مصر، كما تم عمل لجنة تنسيقية تضم جميع الأطراف المشاركة لتيسير التعامل مع الوافدين في المناحي المختلفة و الذين يمثلوا حوالي 9 مليون لاجئ.

جاء ذلك بتوجيهات من الدولة المصرية في دعم كل فرد على أرض مصر دون أدنى تمييز ، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.