سماء الأقصر تتزين بـ32 رحلة بالون طائر وسط إجراءات احترازية

انطلقت في سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، 32 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 670 سائح متعددي الجنسيات وسط عوامل جوية مناسبة تمثلت في استقرار حالة الطقس وسرعة الرياح.

ووصل السائحون، إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي، للقيام برحلات مميزة في مدة زمنية قدرها 45 دقيقة، حيث تمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع، قبل أن تهبط الرحلات في مقرها بمطار البالون في البر الغربي لمحافظة الأقصر وفقًا لقواعد سلطات الطيران المدني والأجهزة الأمنية الأخيرة.

وأوضح مصدر بمطار البالون الطائر، لـ"البوابة نيوز"، أنه تم جلب البالونات وبدأت عملية التجهيزات النهائية، ومع إطلاق صافرة التحليق من قِبل مسئولو مطار البالون الطائر بالأقصر بعد التأكد من سلامة الحالة الجوية، انطلقت الرحلات في مواعيدها المقررة يوميًا.

وأضاف المصدر، أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تشهد هذه الفترة قبالا مميزا من السياح على الرحلات والتي عادت بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن البالون الطائر في الأقصر يحتاج لظروف جوية خاصة للطيران بسماء مدينة الأقصر أبرزها استقرار حالة الرياح ومجال الرؤية واضحا، وتأتي محافظة الأقصر السياحية في المرتبة الثالثة عالميا في مجال سياحة البالون الطائر، وبلغ عدد الشركات العاملة بالمجال 20 شركة حاليًا.