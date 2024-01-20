طلال يجمع بين لمجرد ومحنوش في أغنية "عندي فكرة"

نجح الموسيقار طلال في أن يجمع بين العالمي سعد لمجرد والموهوبة يسرا محنوش في كليب "عندي فكرة" في تعاون فني جديد، من ألحانه ، ويتم طرح الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات التشهير "يوتيوب" بعد غد ٢٢ يناير الجاري.

وكان سعد لمجرد قد شارك البرومو على انستجرام ، وعلق عليه بما معناه "مفاجأة فنية مبهجة مع صديقتي، ومن المؤكد أنه لشرف كبير أن أغني من ألحان إحدى الأساطير الموسيقية طلال".

وايضاً أشارت يسرا محنوش فى بيان صحفى لها اليوم " انتظروني في مفاجأة جميلة، أغنية من الحان الموسيقار السعودي الدكتور طلال، تجمعني بصديقي الفنان سعد لمجرد، ان شاء الله تكون على قد انتظاركم ومحبتكم".

ثم تابعت يسرا لتقول : "كمان في عديد من الأغاني الخليجية والمصرية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، مع كبار الشعراء في الوطن العربي".

وأنهت محنوش رسالتها لتشوقّ جمهورها، حيث تحدثت عن مفاجآت كبرى قادمة سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

عندي فكره حلوه كلمات رامي العبودي

الحان الموسيقار د طلال توزيع موسيقي جلال الحمداوي اشراف عام خالد ابومنذر

اخراج نويل باسيل

تم تصوير الكليب بدبي



https://m.youtube.com/watch?v=y8qrmlpmSSc