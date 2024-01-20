القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا ضمن طرفي مشاجرة نشبت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك الكافيه و3 عمال، وطرف ثان المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من الطرفين جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.