القبض على صاحب مخبز بحوزته قرابة 1,5 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء بالأميرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بحوزته قرابة 1,5 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وبيعها بالسوق السوداء والتربح من فرق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (1,450 طن دقيق بلدى مدعم) وبمواجهته اعترف بقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المشار إليها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.