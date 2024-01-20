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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على صاحب مخبز بحوزته قرابة 1,5 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بحوزته قرابة 1,5 طن دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة وبيعها بالسوق السوداء والتربح من فرق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (1,450 طن دقيق بلدى مدعم) وبمواجهته اعترف بقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المشار إليها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب مخبز دائرة قسم شرطة الأميرية