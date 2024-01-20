إقليم الإسكندرية يكرس أساقفة جدد لإبراشياته بالقرن الأفريقي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بتشاد، حيث قام بتكريس أساقفة جُدد لإبروشية القرن الإفريقي وجامبيلا التابعتان لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وتنصيب المطران أنطوني بول اسقفاً إبروشية شمال إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي.



تضمنت خدمة القداس الإلهي تنصيب المطران أنطوني بول مطران لأبروشية شمال إفريقيا، وتكريس القس مارتن وليام مطران لإبروشية القرن الإفريقي والأرشيدياكون جيريما بول مطران لإبروشية منطقة جامبيلا، على أن يتم تنصيبهم خلال الشهر القادم.

وصلى رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي للأساقفة الجُدد صلاة التكريس من خلال خدمة وضع الأيادي والصلاة من أجلهم، وإعطائهم عصا الرعوية كعلامة للخدمة التي يشتركوا فيها سويًا.

وتحدث رئيس الأساقفة الشرفي: أن الرعاية تشمل إشباع الرعية من كلمة الله، وحماية الرعية من المعلمين الكذبة، والاهتمام بهم واحتياجتهم، مختتماً: أرعوا رعية الله وشعبه فأنتم أمناء عليهم في العالم، كما قال بطرس الرسول فى رسائله.

تأتي زيارة رئيس الأساقفة سامي فوزي ضمن زيارت عدة لإبروشيات إقليم الإسكندرية لتفقد الرعية والاطمئنان على الكنيسة، إذ هذه الزيارة هى الثانية لكنيسة تشاد.