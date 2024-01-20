بمشاركة تلميذه.. أندريا دل فروكيو يبدع في لوحة لعمادة المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية بـ عيد الغطاس الذي يعد واحد من اهم الاعياد لدي الكنيسه حول العالم وهو يرجع الي كونه احياء لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وجسد كثير من الرسامين والنحاتين لوحات وتماثيل ليجسدوا اهم لحظه في حياه المسيح وهي المعموديه وتعد لوحة عماد السيد المسيح التي تم رسمها عام 1475م تقريبًا بيد رسام عصر النهضة الإيطالي أندريا دل فروكيو بمشاركة تلميذه ليوناردو دا فينشي واحدة من اهم هذه التجارب الفنية

هذه اللوحة موجودة في متحف أوفيزي في فلورنسا وهي من أهم أعمال أندريا ومصنوعة من الخشب ومرسومة بألوان الزيت.

وتمثل اللوحة معمودية السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان ويعتقد أن الملاك الموجود على يسار اللوحة من رسم ليوناردو دا فينشي.