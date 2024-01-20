مات في سرقة هاتف.. دفن جثة طالب سقط في منور عقار بالطالبية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع طالب مات إثر سقوطه من الطابق السادس في منور عقار بالطالبية، بعد إجراء المعاينة التصويرية للجثة، وورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



الصرخة التي قتلته



وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي، طالب في العقد الثاني من عمره، وأن السبب وراء وفاته هو سرقته لهاتف بالطابق السادس من العقار، وحينما لاحظته سيدة من قاطني العقار قامت بالصراخ طالبه النجدة، حينها حاول الطالب الفرار فسقط في منور العقار صريعاً.



كان المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة هاتف محمول من شقة جارته شاهدته مالكة الشقة وقامت بالصراخ، فأخذ المتهم الهاتف وأثناء هروبه سقط من الطابق السادس في منور العقار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.