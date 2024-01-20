وباء "إكس" الافتراضي.. الصحة العالمية تستعد للمواجهة.. وخبراء: ينتقل عن طريق الحيوانات

تداول مصطلح "المرض أكس" x، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك في سياق انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والذي عقد يوم الاثنين المضي 15 يناير الى الجمعة 19 يناير، وعلى برنامجه اجتماع بعنوان "الاستعداد للمرض إكس"،والذي عقد أمس لأربعاء .

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في الحلقة بانهم مستعدون لمواجهة الوباء معربا عن تفاؤله لتوصل بلدان العالم لاتفاق موضحا إن "اتفاقية الوباء قادرة على دمج كل التجارب والتحديات والحلول التي واجهناها في واحدة.

ويعود ظهور مرض "اكس" “x” إلى عام 2018، ، وهو مرض افتراضي وليس حقيقا وقد ينتقل من أحد أنواع الحيوانات، وجاء في الجلسة: " أن المرض اكس قد يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكرت المنظمة.

"وتتهيأ الدول للسيطرة عليه وجمعت منظمة الصحة العالمية عام 2022 أكثر من 300 عالم للنظر في أدلة حول إمكانية تسبب أكثر من 25 نوعاً من البكتيريا والعائلات الفيروسية في تفشي الأمراض.

وذكر العالم النرويجي ومستشار منظمة الصحة العالمية، جون روتنغن، في تقرير نشر عام 2018، في صحيفة "ديلي تلغراف أنه قد يتفشي الفيروس بشكل كبير مشيرا الى أنه قد ينتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر، ليصبح وباء مثل فيروس انفلونزا الخنازير H1N1 في عام 2009.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري، ومدير مركز الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن الفئات المعرضة للإصابة بمرض "اكس"، هم الأكثر عدوى بالفيروسات التنفسية، وكبار السن، والأطفال الرضع، والحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكري والضغط، وكذا مرضى حساسية الصدر وذلك وفقا لما ذكره موقع الكونسلتو.