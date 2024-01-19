"ابن الدقهلية"..عمار ربيع بطل مصر في الملاكمة والكيك بوكيسينج

في محافظة الدقهلية مسقط رأس كبار المشاهير في مختلف المجالات، دائما نجد نماذج مبهرة تستحق إلقاء الضوء عليها، منها "عمار محمد ربيع"، من أبناء مدينة شربين ، صاحب الـ 20 عاما، رغم صغر عمره وظروف معيشته بعيدا عن العاصمة القاهرة، إلا أنه حفر في الصخر وحقق حلمه، حتى أصبح بطل مصر في رياضتي الكيك بوكسينج والملاكمة.

في البداية؛ قال عمار محمد ربيع، لـ"البوابة نيوز"، إنه يدرس بالعام الثاني بكلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، وأنه رغم دراسته للقانون إلا أن عشق الفنون القتالية يسري في دمائه، حيث بدأ بممارسة الألعاب القتالية عام 2021، وتدرب أولا علي رياضة الكونغ فو. وشجعه ودعمه في ذلك مدربه الكابتن محمد الحسيني.

وأشار "ربيع"، الى أنه حصد ثلاث بطولات في رياضة الكونغ فو، كما حصد المركز الاول خلال بطولتين لرياضة الملاكمة احتراف عام 2022، هما بطولة محافظة القاهرة احتراف ملاكمة عام ٢٠٢٢، وبطولة الجمهورية احتراف ملاكمة عام ٢٠٢٢،

وتابع : تدربت على أيدي مدربين متخصصين في الملاكمة والكيك بوكسينج في أكاديمية خاصة بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية.

وأوضح "ربيع"، أنه حصد المركز الأول في بطولتين احتراف في رياضة "الكيك بوكسينج هما بطولة محافظة القاهرة هواه وبطولة الجمهورية احتراف عام 2023، وحصد حزامين في البطولتين .

وأشار إلي أنه شارك في بطولة الكيك بوكسينح التابعة للمجلس العالمي للتدريب والتي سجلت في مواي تاي، وحصد خلالها بطولة مصر في الكيك بوكيسنج، وحزام بطل للمحترفين التابع للمجلس العالمي للتدريب الرياضي، كما طور نفسه بالاشتراك في دورات تدريبية متخصصة في الكيك بوكسينح.

وأكد "ربيع"، أنه يواصل التدريب علي رياضة الكونغ فو مجددًا ليحصد المزيد من البطولات، ويحلم بالشهرة العالمية، وتمثيل مصر عالميا، على خطى العقيد دكتور مهندس "محمد عبده أبو ستيت"، ابن الدقهلية، بطل العالم للكيك بوكسينج

عمار ربيع بطل مصر في الكيك بوكسينح والملاكمة

يُشار إلى أن العقيد "محمد عبده ابو ستيت'، حاصل على لقب "بطل العالم في الكيك بوكسينج”، لسنة 2021، وتعلم رياضة ” الكيك بوكسينج في المنصورة علي أياد مصرية، وبالتحديد والده، الذي كان الدافع الأقوى له لخوض هذه الرياضة المتميزة، وكانت أولى البطولات الدولية التي يشارك بها سنة 1998، ونجح في الحصول علي المركز الأول في بطولة الدقهلية وبطولة الجمهورية.