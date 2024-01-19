جلوب سوكر 2023.. الأهلي أفضل ناد في الشرق الأوسط.. رونالدو يحصد 3 جوائز.. واستحواذ كبير من مانشستر سيتي

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل جلوب سوكر 2023، لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام المنقضي، بتنظيم من مجلس أبو ظبي الرياضي.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

واستضافت مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفل جلوب سوكر 2023، في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وشهد حفل جلوب سوكر 2023، حصول أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو على 3 جوائز، وكذا استحواذ من مانشستر سيتي على العديد من الجوائز.

الأهلي أفضل ناد في الشرق الأوسط

وحصل النادي الأهلي على جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، متفوقًا على أندية، الهلال، اتحاد جدة، النصر السعوديين، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتسلم جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، وأهدى الجائزة لنائب رئيس النادي، العامري فاروق، وطالب الحضور في الحفل بالدعاء للأخير بالشفاء من وعكته الصحية.

جائزة باور هورس

وحصل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، على جائزة باور هورس المقدمة من جلوب سوكر لأفضل لاعب صاعد.

ويقدم بيلينجهام مستويات رائعة منذ انضمامه لفريق ريال مدريد، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جائزة لنادي «زد»

وظفر نادي زد المصري بجائزة أفضل أكاديمية في الشرق الأوسط، خلال حفل جوائز جلوب سوكر، وتسلمها الإعلامي سيف زاهر.

لاعب ميلان يتوج بجائزة أفضل محتوى رقمي

وتوج البرتغالي رافائيل لياو، جناح فريق ميلان، بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023.

أفضل صحفي رقمي

كما حصد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين حول العالم، على جائزة أفضل صحفي رقمي من جلوب سوكر.

بونماتي أفضل لاعبة صاعدة

وواصلت الإسبانية إيتانا بونماتي، لاعبة فريق برشلونة، حصدها للجوائز في الفترة الأخيرة، بحصولها على جائزة أفضل لاعبة صاعدة في العالم من جلوب سوكر.

إيديرسون أفضل حارس مرمى

وحصد البرازيلي إيديرسون مورايس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2023

جائزة أفضل لاعب خط وسط

وتوج رودريجو هيرنانديز‏، المعروف بـ«رودري»، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم، خلال حفل جلوب سوكر 2023.

أفضل فريق سيدات

وحصل برشلونة، على جائزة أفضل فريق سيدات في العالم عن عام 2023، خلال حفل جلوب سوكر لتوزيع جوائز الأفضل.

جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب

واستلم جون تيري، أسطورة خط دفاع منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي الإنجليزي، جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب من جلوب سوكر.

جائزة لمدرب منتخب الأرجنتين

وحصد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، خلال حفل جلوب سوكر 2023.

وحصل سكالوني على جائزة أفضل مسيرة رياضية لمدرب، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021، وحصد البطولة الأغلى في تاريخه، كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا في النهائي.

جائزة أفضل ناد في العالم

وتوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، بعدما حقق الفريق الخماسية التاريخية: (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

كريستيانو رونالدو يحصد 3 جوائز

وظفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بـ3 جوائز خلال حفل جلوب سوكر 2023.

حصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة مارادونا كأفضل هداف في عام 2023، كما حصد جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، أو اللاعب المفضل بالنسبة إلى الجماهير.

جوارديولا أفضل مدرب في العالم

وتوج الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم عن 2023 من جلوب سوكر.

وقاد جوارديولا، مان سيتي لتحقيق الخماسية التاريخية: (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

أفضل رئيس ناد

وحصد الإماراتي خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي، جائزة أفضل رئيس ناد في العالم لعام 2023، من قبل جلوب سوكر.

أفضل لاعب في العالم 2023

وظفر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023، المقدمة من جلوب سوكر، متفوقًا على أكثر من لاعب وعلى رأسهم، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وحصد هالاند، جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 من جلوب سوكر، بعدما أسهم في تتويج مانشستر سيتي على الخماسية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

وبذلك أنصفت جوائز جلوب سوكر، هالاند بعد أيام قليلة من خسارته لجائزة «ذا بيست»، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم.

وخسر هالاند الجائزة لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم أن النرويجي تفوق على البرغوث تهديفيًا في 2023، وحصل على ألقاب أكثر من بطل العالم 2022.