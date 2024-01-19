غلاب الحطاب: جنوب أفريقيا قدمت أدلة ومستندات لجرائم إسرائيل على مدار 75 عاماً

أشاد المحلل السياسي غلاب الحطاب، بموقف جنوب أفريقيا خلال محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية وذلك بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وقال "الحطاب"، خلال لقاء في برنامج "كلمة السر"، عبر فضائية" الشمس"، أن موقف جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل كان موقف قوة وليس مجرد تسجيل موقف فقط.

وأضاف ، أن جنوب أفريقيا قدمت دعم لمحكمة العدل الدولية دعم مكتمل الأركان بشأن الأوضاع التي تجري في قطاع غزة.

وشدد " الحطاب"، على أن جنوب أفريقيا خلال محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية لم تقتصر في تقديم الأدلة علي الاحداث التي جرت في الـ7 من أكتوبر الماضي فقط ولكن قدمت أدلة ومستندات قطعية ومكتملة الأركان وبالوثائق والشهود لجرائم الاحتلال علي فلسطين من 75 عاماً حتي الأن بلسان فصيح وأدلة يقينية.

وأوضح أن دولة جنوب أفريقيا أول دولة في العالم أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، متابعاً، طالبت بتقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية بسبب الفظائع والجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية.

ووصف الكيان الصهيوني بأنه لا يعرف معني الإنسانية علي الإطلاق، وأن الاحتلال الإسرائيلي لدية تاريخ ملوث بالجرائم في فلسطين.