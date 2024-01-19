قصف أمريكي بريطاني يستهدف مواقع حوثية في مدينة "الحديدة"

قصفت القوات الأمريكية والبريطانية، اليوم الجمعة، مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الجبانة بمدينة الحديدة اليمنية، على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية للحوثيين في المنطقة.

ويأتي القصف الأمريكي البريطاني بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها أنه لا يمكن القبول باستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتهديدهم لحرية الملاحة.

وتشهد اليمن حربًا منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد، بينما تدعم الحكومة المعترف بها دوليًا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التحالف العسكري بقيادة السعودية.