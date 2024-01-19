أحمد داوود يشوق صاحبة السعادة على طريقتها

مازح الفنان أحمد داوود المتابعين والجمهور، بصورة له مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، بنفس طريقة تصويرها التشويقية لضيوف برنامجها، ليعلن عن ظهوره معها بطريقة مختلفة.

ظهرت صاحبة السعادة مع الفنان أحمد داوود بظهرها حتى لا تظهر ملامحها، وعلق داوود فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام "تفتكروا أنا طالع مع مين".

تفاعل الجمهور بشكل كوميدي وساخر فى التعليقات على المنشور، وجاءت أبرزها "إنت هتقدم مكان صاحبة السعادة ولا ايه" ، "هو انت عشان عملت برنامج هتاخد برنامج إسعاد" ، "هو مين هيحاور مين".

شارك داوود فى الموسم الدرامي بمسلسل"زينهم"، بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، عماد رشاد، أحمد الرافعى، محمد أبو داوود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، هناء الشوربجى، حمدى هيكل، والإخراج يحيي اسماعيل.

يستعد الفنان أحمد داوود بالتحضيرات النهائية بالجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق ٣"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، كريم قاسم، اسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفى، محمد ممدوح، والإخراج طارق العريان.