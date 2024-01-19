صعود جنوني للذهب.. عيار 21 بـ3650 جنيهًا في نهاية التعاملات

يشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا جنونيا داخل محلات الصاغة، ليصعد بأكثر من 200 جنيه في الجرام الواحد مع ختام تعاملات اليوم الجمعة.

وفقا لتقارير اقتصادية فقد ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 مسجلا 3650 جنيه للشراء و 3610 للبيع و عيار 24 حوالي 4125 جنيه للبيع و 4171 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 3094 جنيه للبيع و 3096 جنيه للشراء .

وصل سعر أوقية الذهب حوالي 2038 دولار للبيع و 2039 دولار للشراء و الجنيه الذهب لحوالي 28.9 ألف جنيه للبيع و 29.2 ألف جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 2413 جنيه للبيع و 2440 جنيه للشراء.