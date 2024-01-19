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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين تبحث مع أوغندا ونيبال تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي موليمبا جون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد الزياني خلال اللقاء حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع أوغندا، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أكد موليمبا جون اهتمام أوغندا بتطوير العلاقات مع البحرين، لما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مهمة.

وفي لقاء آخر، بحث الزياني مع وزير خارجية نيبال نارايان براكاش سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد الزياني خلال اللقاء حرص البحرين على تعزيز العلاقات مع نيبال، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، أكد سعود اهتمام نيبال بتطوير العلاقات مع البحرين، لما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مهمة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول، وتطوير التعاون معها في مختلف المجالات.

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