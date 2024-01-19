أستاذ اقتصاد: الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة محدودي الدخل

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية في جميع برامج الحماية الاجتماعية هو تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولى بالرعاية.

وأضاف عبد العظيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لتحسين حياة المواطن وجودتها، منها حياة كريمة وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تهدف الى تحسين دخل المواطن تماشيًا مع ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات اقتصادية.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن الأزمات التي يشهدها العالم أدت إلى ارتفاع تكاليف الحياة أو ما يسمى بتكاليف المعيشة، وبالتالي تم التعامل من خلال الدولة المصرية مع قضية الحماية الاجتماعية ببناء احتواء شامل، بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.