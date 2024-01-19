تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1015 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 565 شاحنة و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 450 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين وهى دليلة وامل، وغادرت السفينتين الحرية٢ وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول ٢١٠٠ طن بضائع و ٢٨١ شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين اور وايلة، كما غادر ميناء بور توفيق بالأمس السفينة SEA WAVE1 متجهة الي جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ١٤٣٥ راكبا بموانئها .