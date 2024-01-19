محافظ الجيزة يكلف رئيس "أبو النمرس" رصف 21 شارعًا وإدراج طريق السقارية بالخطة المقبلة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 والإسراع من وتيرة الأعمال.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ الموسع للاطلاع على نسب التنفيذ للأعمال ودراسة الاحتياجات اللازمة للمراكز والأحياء من مشروعات التطوير لإدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.

وأكد المحافظ أهمية توفير الأعداد اللازمة من العمالة لتحسين الخدمات ورفع معدلات الأداء في جميع المشروعات والمتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة لهذا العام لدخولها الخدمة تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بإدراج طريق السقارية بطول ٣.٥ كم للرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، وذلك بدءًا من كوبري الملاه وحتى المنوات نطاق مركز ومدينة أبو النمرس استجابة لمطالب المواطنين وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين الحركة المرورية والربط بين القرى.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس باستكمال تنفيذ خطة الرصف بالإنترلوك لـ٢١ شارع لتسهيل حركة سير المواطنين إلى جانب التشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني والمعايير المحددة لأعمال الرصف بطريق ٦ أكتوبر.

واطلع المحافظ على جهود رفع كفاءة وصيانه المركبات بمركز أبو النمرس حيث جار الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدد ١٢ مركبة موجهاً برفع كفاءة وصيانة ٢٣ سيارة ومعدة أخرى لتحسين عملية التشغيل في أعمال النظافة ورفع المخلفات والتعامل مع مياه الأمطار خطة خطة المحافظة لرفع كفاءة المعدات وإصلاح المعطل منها.