ارتفاع الذهب عالميا عند منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولارا للأونصة

ارتفع سعر الأونصة العالمية ليتداول حاليًا عند منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن عكس حركته لأعلى من المستوى 2000 دولار للأونصة والذي كان في حالة كسره سيدفع الذهب إلى موجهة هبوط على المدى القصير.

أشار التحليل الفني الصادر عن جولد بليون، اليوم، الي أن اختراق المقاومة الحالية يدفع الذهب إلى المستوى 2050 دولار ثم 2065 دولار، وتبقى المستهدفات الرئيسية مع استمرار صعود الذهب عند 2080 ثم 2100 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي للذهب:

يستمر سعر الذهب بمصر في تسجيل مستويات تاريخية جديدة في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تخفيض النظرة المستقبلية للسندات المصرية إلى سلبية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأمر الذي يزيد من ضبابية المشهد ويزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 عند أعلى مستوى تاريخي سجله عند 3550 جنيها للجرام في ظل استمرار زخم الصعود للسعر وذلك بعد تصحيح سلبي أوصل بالسعر إلى 3370 جنيها للجرام ليرتد السعر من هذه المنطقة في موجة صعود قوية وصولًا إلى المستوى التاريخي الجديد.

قد تشهد أسعار الذهب تراجعات محدودة كتصحيح سلبي من المستويات الحالية قبل أن يعاود الصعود ويصل إلى المستهدف 3600 جنيه للجرام، حيث يستمر الاتجاه الصاعد في السيطرة على أداء الذهب خلال هذه الفترة دون ظهور علامات على التراجع حاليًا.