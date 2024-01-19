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الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار المخدرات في الإسكندرية ومطروح

المضبوطات
المضبوطات
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 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (سيدى جابر بالإسكندرية ، الحمام بمطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما على النحو التالى:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرام).
 
مديرية أمن مطروح

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (عدد 24800 قرص مخدر).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,400,000) جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية مطروح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات