عيد الشرطة الــ72.. الإدارة العامة للحماية المدنية تستقبل طلاب إحدى المدارس

تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة رقم 72، استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة، عددا من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

وتم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

وتوجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

