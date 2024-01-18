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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا .. مصطفى محمد يتعادل لمنتخب مصر مع غانا

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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تمكن المنتخب الوطني من احراز هدف التعادل الثاني في اقل من ٣ دقائق في شباك منتخب غانا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الامم الافريقية. 
احرز الهدف اللاعب مصطفي محمد خلال الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا