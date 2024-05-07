الإليزيه: الرئيس الصيني يزور جبال البرانس الفرنسية

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 أن الرئيس الصيني شي جين بينج يعتزم زيارة سلسلة جبال البرانس الفرنسية.

ويقوم الرئيس الصيني بجولة أوروبية بدأها أمس بزيارة فرنسا ومن المنتظر أنيزور صربيا والمجر.

والتقى بينج، أمس الاثنين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأجرى مباحثات بشأن المعلاملات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستجدات الحرب الأوكرانية.

وقال قصر الإليزيه إن جزء الزيارة اليوم هو شخصي بشكل كبير.

وأوضح "الإليزيه" أن الرئيس الصيني يعتزم زيارة كول دو تورماليه، أحد أعلى الممرات الجبلية المعبدة في جبال البرانس، بصبحة الرئيس ماكرون.

ومن المنتظر أن يسافر الرئيس الصيني إلى العاصمة الصربية بلجراد، ليحل ضيفا على الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.