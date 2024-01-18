أمم إفريقيا.. تشكيل هجومى لغينيا بيساو أمام غينيا الاستوائية

أعلن باسيرو كاندي المدير الفنى لفريق غينيا بيساو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا الاستوائية، وذلك بعد قليل على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء تشكيل فريق غينيا بيساو، كالتالى:

حراسة المرمى: أوبارين دجوكو.

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، سوريانو ماني، مارسيلو دجالو، فالي كاندي.

خط الوسط: موريتو كاساما، يانيو بيكيل، ألفا سيميدو.

خط الهجوم: ماورو تيكيسيرا، فرانكولينو، ماما بالدي.

وتحتل غينيا الأستوائية وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيده حصدها من التعادل مع نيجيريا فى الجولة الأولى، بينما يقع فريق غينيا بيساو فى قاع المجموعة بدون نقاط.

وتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار المتصدر بثلاث نقاط، ونيجيريا صاحب المركز الثالث بنقطة، وغينيا الأستوائية وغينيا بيساو.