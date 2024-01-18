تعليم بني سويف: إحالة 11 ملاحظ و5 إداريين للتحقيق بسبب الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم ، بشأن متابعة سير امتحانات ختام الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 التي بدأت أمس الأربعاء بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء المقبل 24 من نفس الشهر، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 59 ألف طالباً وطالبة أمام أكثر من 309 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها " اليوم الخميس، تفقد خلالها عدد من اللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات في يومها الثاني، بأداء الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية " فترة أولي" ومادة الحاسب الآلي "فترة ثانية"، حيث قرر وكيل الوزارة إلغاء ندب 6 ملاحظين و5 إداريين واستبدالهم بآخرين بمدرسة الشهيد نبيل شفيق بمنشأة عاصم، بالإضافة إلى إلغاء ندب وإحالة مراقب الدور و2 من الملاحظين وإحالة طالب بلجنة مدرسة أسامة علي عيد الاعدادية بالحلابية بإدارة بني سويف، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، بعد ضبط الطالب وحيازته تليفون محمول وقيامه بتصوير امتحان الدراسات والتواصل مع إحدى جروبات الغش

كما تقرر إحالة طالبين بمدرسة صوت العرب الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة اهناسيا وكذلك عامل الخدمات بالمدرسة لحيازتهم تليفون محمول، وفي ببا إلغاء ندب وإحالة أحد الملاحظين بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الاعدادية لقيامه بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية، فضلاً عن إحالة أحد الطلاب للتحقيق لحيازته تليفون محمول، وإحالة ملاحظة بمدرسة الثورة الاعدادية للتحقيق لحيازتها تليفون محمول داخل اللجنة.

وشدد"عبد التواب" على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.