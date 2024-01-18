طلاب الإعدادية بالقليوبية يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان العلوم

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن سعادتهم لسهولة امتحان العلوم الذي أداه الطلاب اليوم الخميس، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء نقاط لتميز الطالب المتفوق.

وأدى اليوم 113262 طالبًا وطالبة امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية، داخل 440 لجنة والإعدادية المهنية 188 طالبًا داخل 9 لجان، الإعدادية للمكفوفين 6 داخل لجنة الإعدادية صم وضعف سمع 50 داخل 4 لجان.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مديرية التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال وكيل التعليم إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدًا أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب كما أن الأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسى الأول.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة.

وأضافت أن أي خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر فيه، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القليوبية، بالنسبة للمدارس العام والرياضي والرسمي للغات بدأ الامتحان في 17 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر يبدأ الجدول يوم الأربعاء 17 يناير بامتحان اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

ويؤدي الطلاب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية الخميس 18 يناير لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف وفي يوم الأحد 21 يناير، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية، الاثنين 22 يناير الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين والثلاثاء 23 يناير امتحاني الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ختام الامتحان يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.