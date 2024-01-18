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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تهنئ الدكتورة مروة الصحن لحصولها على لقب "شخصية عام 2023"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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يتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن المكتبة والعاملين بها بخالص التهنئة إلي الدكتورة مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية، لحصولها علي لقب "شخصية عام 2023" من قِبل لجنة التحكيم الدولية التابعة لمنظمة "دائرة ريشليو سنجور" بباريس، وذلك تكريمًا للأعمال والمجهودات التي قامت بها في مجال الفرنكوفونية واللغة الفرنسية، وحصولها علي ميدالية المنظمة.

وجدير بالذكر أن الدكتورة مروة الصحن تعتبر ثاني شخصية مصرية تحصل على تلك الميدالية بعد الدكتور بطرس بطرس غالي؛ الأمين العام للأمم المتحدة، والذي حصل عليها عام 1990.

احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفرنكوفونية مدير مكتبة الإسكندرية