"هي الذات" للكاتبة الصحفية هند حماد في معرض الكتاب

تطرح الكاتبة الصحفية ومصورة الفيديو، هند حماد كتابها الجديد "هي الذات" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين.

وقالت هند حماد، إن كتاب "هي الذات" يضم مجموعة من المقالات التي نشرت لها في المواقع الإلكترونية المختلفة، والتي تتناول مواضيع متنوعة في علم النفس وسيكولوجية الحياة وفهم الذات،.

وأضافت أن هذا العمل هو أول عمل أدبي لها في مجال علم النفس، وثالث إصدار لها، حيث صدر لها عملان أدبيّان في مجال الصحافة منها كتاب " اللغة الصحفية" والذي صدر عام ٢٠١٧ بدار نشر السحاب، وكتاب "صحافة الفيديو والموبايل" عام ٢٠٢٠ عن الهيئة العامة للكتاب.

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته الثقافية فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى شخصية معرض كتاب الطفل.