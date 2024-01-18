الجيش الباكستاني: نفذنا ضربات دقيقة في إيران باستخدام طائرات بدون طيار

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ وذخائر وأسلحة مضادة، وفقا لنبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

وعلى وقع التوتر الذي تفجر مؤخرًا بين إيران وباكستان، وبعد يومين على تنفيذ طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية، أعلنت إسلام آباد ضرب مواقع في الداخل الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

كما أضافت اليوم الخميس أن "عددا من الإرهابيين قتلوا خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل ثلاث نساء على الأقل وأربعة أطفال في هجوم صاروخي نفّذته باكستان، على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران.