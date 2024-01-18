رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جدد خلال زيارتهِ لتشاد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بمنطقة موندو بتشاد، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة موجهًا كلماتهِ للأعضاء الجدد: أصلي أن تكونوا مصابيح في العالم، وأن تشعلوا نور المسيح في حياتكم وحياة الآخرين.

وأعرب رئيس الأساقفة: عن شكرهُ وتقديرهُ للكنيسة في التشاد وعملها في توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

وحضر القداس الإلهي ممثل عن محافظ المدينة، وممثل عن عمدة المدينة، ومسؤول الأمن للمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس الأساقفة إلى تشاد في إطار الزيارات المستمرة للكنائس الأسقفية في إبروشية شمال إفريقيا التي تنتمي إلى إقليم الإسكندرية.

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