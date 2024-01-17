أشرف سنجر: الرأي العام في أمريكا يضغط على إدارة بايدن بسبب فلسطين

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية يضغط على إدارة الرئيس الحالي جو بايدن حيث يرى الأمريكيون أن بلادهم شاركت في أزمات دولية مثل الحرب الأوكرانية، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك اتساق بين ما حدث في أوكرانيا وغزة أو فلسطين.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا الاتساق يدفع بايدن بأن يضغط على بلينكن الذي تعطلت طائرته أثناء عودته من دافوس إلى أمريكا واضطر إلى البقاء فترة، وبايدن ربما يحتاجه بسرعة في محاولة لتحديد سياسة خارجية مهمة".

خبير السياسات الدولية: "بلينكن قال في دافوس إنه يجب تطبيق حل الدولتين لأن قيام دولة فلسطينية سيدعم الإسرائيلي، وهذه هي الأزمة الكبرى التي تعاني منها الإدارة الأمريكية في مواجهة الشعب الأمريكي، وبخاصة أن الأمريكيين يهتمون بالأدوار الإنسانية، وبخاصة بعد ادعاء الممثل القانوني لإسرائيل بأن مصر لم تسهل وصول المساعدات إلى غزة".

وأكد، أن وصول المسؤولة الأممية اليوم إلى مطار العريش ونقلها شهادة عينية واضحة أمام كاميرات العالم نقطة مهمة جدا لدحض الادعاءات الإسرائيلية الباطلة ومحاولة شد الحبال مع دولة مركزية مهمة مثل مصر.