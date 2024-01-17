بينهم أجنبية.. خلاف على الميراث ينتهي بإصابة 4 في الدقهلية

حرر شقيقان وزوجاتهما إحداهما تايلاندية الجنسية محضرا بمركز شرطة السنبلاوين تبادلا الإتهام فيما بينهم بالضرب وأحداث اصابات بعضهم البعض وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لخلافات على الميراث بين الشقيقين وتدخل زوجاتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي مامور مركز شرطة السنبلاوين من كلا من "طرف أول"،السعيد.و.ب،47 عاما، عامل وزوجته "ارناتال.ن، 53 عاما تايلندية الجنسية ويحمل جواز سفر ساري، و"طرف ثان"، شقيق الأول ويدعى "رجب.و"،56 عاما،عامل وزوجته بشرى.م.ع،50عاما ربة منزل وجميعهم مصابين بخدوش وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمون قرية أبو شلوبة دائرة المركز.

وبسؤالهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب بالأيدي وإحداث مابهم من اصابات لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.