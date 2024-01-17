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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"بسبب هجوم الجمهور".. الزمالك يخطط لبيع 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي

حسين لبيب رئيس الزمالك
حسين لبيب رئيس الزمالك
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يخطط مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لبيع 5 لاعبين على أقل تقدير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بيناير . 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك للبوابة نيوز مساء اليوم الأربعاء، أن عرض اللاعبين للبيع يأتي بسبب تعرضهم لهجوم شديد من قبل جماهير الزمالك خلال الأشهر ماضية في المباريات المحلية والأفريقية . 

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للبيع خلال الأيام المقبلة، محمد أشرف روقا، وعمرو السيسي، ومصطفي الزناري، وسامسون أكينولا،  وعبدالله جمعة، بينما رحل في الساعات الماضية للبيع النهائي المدافع محمد عبدالغني والذى كان يتعرض لهجوم عنيف من جماهير الزمالك في كل مباراة .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يقوده فنيا حاليا المدرب معتمد جمال، وذلك لحين وصول مجلس الإدارة إلي اتفاق مع مدرب أجنبي جديد يستكمل الموسم مع الزمالك محليا وفي الكونفيدرالية الأفريقية . 

الزمالك حسين لبيب أشرف روقا عمرو السيسي أيمن مصطفى