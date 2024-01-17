بالصور.."أدباء من بلدنا" ندوة بفرع ثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى.

وأقام قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان" أدباء من بلدنا "حاضرها الشاعر الكبير مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا ، وتناول فيها ما قدمته المنيا للحركة الأدبية والفنية فى مصر، وهناك العديد من الأسماء البارزة أبرزها د. طه حسين صاحب الأيام والوعد الحق والمعذبون فى الأرض ودعاء الكروان من أشهر الأدباء على مستوى الوطن العربي، فهو علامة غنية عن التعريف وهو أول من قام بالتحديث في الحركة الأدبية في مصر القديمة، فعلى الرغم من كونه فاقد للبصيرة إلا أنه جعله الله سبحانه وتعالى سبب في إنارة بصيرة الكثير من خلال القراءة، لقب بعميد الأدب العربي نظرًا لمجهوداته في هذا المجال حيث ولد طه حسين في محافظة المنيا عام 1889.

ومن أشهر كتاب القصص المصرية القصيرة بالإضافة إلى كونه ناقد مصري، حصل يوسف على ليسانس الآداب قسم الفلسفة عام 1945، من أشهر كتاب القصص المصرية القصيرة يوسف الشارونى، بالإضافة إلى كونه ناقد مصري، حصل يوسف على ليسانس الآداب قسم الفلسفة عام 1945

وأحمد رشدى صالح ابن قرية الشيخ تمى صاحب قصة فيلم الزوجة الثانية، والذى قام بجمع التراث الشعبى فى عدة مؤلفات ويعقوب الشارونى رائد أدب الطفل ود.صبحى الشارونى ناقد الفن التشكيلى ومجيد طوبيا ويوسف الشارونى رئيس نادى القصة والشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب الاسلام وأصول الحكم، ومن الأدباء المعاصرين طنطاوى عبد الحميد صاحب رواية شق الجبل التى استعرضت تاريخ قرى شرق النيل ورواية عاشت قرنا من الزمان التى رصدت للحياة فى ريف المنيا.

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