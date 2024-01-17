بروتوكولات تعاون بين الشباب والإسكان والتضامن في محافظة دمياط

استقبل الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الأربعاء، بمكتبه محمد البراشي وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط، والمهندسة سحر محمد عيسى وكيل وزارة الإسكان بدمياط.

رحب “الشاذلي” بوكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط، مثمنًا جهودهم المبذولة في التوجيه والمراجعة والرقابة علي مختلف الهيئات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة وخاصة الشباب والرياضة.

كما أشاد مدير المديرية بطلب مديرة مديرية الإسكان بفتح آفاق جديدة للعمل المشترك والعمل علي إزالة العوائق التى تمنع طرح أي أعمال إنشائية.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط.

كما استقبل مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط والوفد المرافق لها، مؤكدا أن المديرتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت وكيلة التضامن إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة.

كما أشارت إلي ضرورة تكاتف كل الجهود لخدمة ذوى الهمم والأيتام في أنحاء المحافظة وتقديم كامل الرعاية في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان علي عقد بروتوكول تعاون يهدف إلي تنفيذ برامج لصقل مهارات العاملين ومشرفين مؤسسات الرعاية الإجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعى والمشاركة في الرحلات والمعسكرات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة للترويح عن منتسبي دور الرعاية الإجتماعية والتعرف علي معالم مصر وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى هذه الفئة الإجتماعية، ودعم ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات المتبادلة بين المديريتين.