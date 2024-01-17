نقيب الزراعيين,: التغير المناخي أكبر تحد يواجه قطاع الاستثمار

كشف الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الزراعي والاهتمام بفكرة التصنيع الغذائي.

وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصري.

وأشار إلى أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد العلاقات بينهما، منوها أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

وحول أسعار اللحوم الحمراء، قال نقيب الزراعيين إنه متوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصادير، مختتما: أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.



