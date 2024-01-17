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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالصور.. إعلام القاهرة تمنح الباحث صلاح فتحي درجة الدكتوراة بامتياز

صلاح فتحي عبدالسلام
صلاح فتحي عبدالسلام
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حصل الباحث صلاح فتحي محمد عبدالسلام، على درجة الدكتوراة من كلية الإعلام جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى، مع توصية لجنة المناقشة بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات الأخرى، وعنوانها: " معالجة القنوات  العربية والأجنبية لقضايا اللاجئين والهجرة غير النظامية لأوروبا واتجاهات الرأي العام المصري نحو تلك القضايا".


وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور خالد صلاح الدين حسن الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام – جامعة  القاهرة مشرفا ورئيسًا، والدكتورعادل فهمي البيومي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام – جامعة  القاهرة مناقشًا، والدكتورة سهير إبراهيم صالح عميدة  كلية الإعلام - أكاديمية الشروق مناقشًا.


وخرجت الدراسة بمقترح  يتمثل بضرورة تدريب الشباب المصري بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوروبي  لتأهيل الشباب المصري للعمل في  سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي والسوق العربي وبخاصة دول الخليج العربي ليحسن من مستوى معيشته،بالإضافة إلى إعطاء الشباب قروض ميسرة للإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة  في ضوء رؤية 2030 التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة.

لي اجتماع اللجنة وحضو صلاح فتحي محمد عبدالسلام جامعة القاهرة