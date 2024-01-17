تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار الدولار اليوم، فى البنوك الحكومية والخاصة، كالآتي:

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.