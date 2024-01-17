وزير الخارجية: مصر واليونان تتفقان على الرفض التام للنزوح القسري لأهالي غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه أجرى مباحثات مع نظيره اليوناني حول الأوضاع في قطاع غزة، وكان هناك اتفاقا على الحاجة لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، والرفض التام للنزوح القسري من غزة.

وأضاف "شكري" في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن التصعيد في غزة له آثار وتوابع وكلها آثار سلبية لها انعكاسات إقليمية ودولية.

وشدد شكري، على أنه اتفق مع وزير الخارجية اليوناني على الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، كما تم التطرق للعلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وأهميتها والعزم على استضافة القمة الثلاثية المقبلة للزعماء للدول الثلاث أقرب فرصة لمناقشة القضايا المشتركة.