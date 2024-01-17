حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، الجزئية، اليوم، بحبس 5 متهمين، بتكوين تشكيل عصابي للحفر والتنقيب عن الآثار ببولاق ابو العلا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على (حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.