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الأربعاء 17 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة بولاق أبو العلا، الجزئية، اليوم، بحبس 5 متهمين، بتكوين تشكيل عصابي للحفر والتنقيب عن الآثار ببولاق ابو العلا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على (حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التنقيب عن الآثار النيابة العام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة