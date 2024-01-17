دافوس: تريليون دولار سنويا تكلفة سد الفجوة في الرعاية الصحية المقدمة للمرأة

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، أن سد الفجوة في الرعاية الصحية المقدمة للمرأة تكلف العالم تريليون دولار سنويا.

وذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد حاليا في دافوس بسويسرا ويستمر حتى 19 يناير الجاري، أن النساء يقضين أكثر من ربع حياتهن في المعاناة من أحوال صحية صعبة، مشيرا إلى أنه هناك تفاوتا بين الرجال والنساء ينتج عن التركيز غير المتكافئ على الرجال في الأبحاث الطبية والتشخيص والعلاج المقدم لهم.

ولفت التقرير إلى أن تقليل هذه الفجوة سيكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من تريليون دولار سنويا بحلول عام 2040، أي بنسبة 7ر1 بالمائة زيادة في نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالي فيما يتعلق بالنساء.

وأوضح التقرير أن إنفاق دولار واحد في الاستثمار في الرعاية الصحية المقدمة للنساء يعود بالنفع على النمو الاقتصادي بما يعادل 3 دولارات، حيث ستتمكن النساء المريضات من العودة لقوة العمل سريعا بعد التماثل للشفاء.

وأوصى مؤتمر دافوس بضرورة تحسين جودة الحياة بالنسبة للنساء والحصول على أفضل وأحدث أنواع الرعاية الصحية، واعتبر أن هذه الأمور تعد افضل استثمار في الدول التي تسعى لتحسين اقتصادها.

وأعلن منتدى دافوس عن إطلاق ما أسماه التحالف العالمي لصحة المرأة، وخصص له 55 مليون دولار، بهدف تحسين الرعاية الصحية المقدمة للنساء.

